Esogü Hastanesi'nde 'Yara Bakım Eğitimleri'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına bası yaraları hakkında eğitim verildi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Plastik
, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde oluşturulan Yara Bakım Hemşireliği tarafından, ihtiyaç duyulan bölümlerde ve belirli aralıklarla özellikle hastanede uzun süre yatan hastalarda oluşan bası yaraları (yatak yaraları) ile ilgili eğitimler veriliyor. ESOGÜ Kalp ve Göğüs Hastanesi Seminer Salonu'nda Yara Bakım Hemşiresi Meral Güngör tarafından verilen eğitimde; bası yaralarının oluşma nedenleri, oluşmaması için yapılabilecekler, oluştuktan sonra nasıl bir yol izlenmesi gerektiği gibi konular hastalar ve hasta yakınlarıyla paylaşıldı. Eğitimlerin yanı sıra gerek tedavi devam ederken gerekse taburcu olurken, hastalara taburcu olmalarının ardından evde yapmaları gerekenler bölümdeki sorumlu hemşire tarafından anlatılıyor. Taburculuk sonrasında ise hastalar ve yakınları Yara Bakım Hemşiresine ulaşarak konuyla ilgili her türlü bilgiyi alabiliyor. - ESKİŞEHİR
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:11