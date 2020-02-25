Haberler » Güncel » ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi - Haber

ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, 'Hasta Hakları Uygulama Yönergesi' ile ilgili olarak hastalarla birebir iletişime geçen tüm hastane personeline yönelik düzenlediği 'Hasta Hakları Uygulamaları' eğitimi gerçekleştirildi.

25.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:56ESOGÜ Hastanesi personeline hasta hakları eğitimi verildi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin, 'Hasta Hakları Uygulama Yönergesi' ile ilgili olarak hastalarla birebir iletişime geçen tüm hastane personeline yönelik düzenlediği 'Hasta Hakları Uygulamaları' eğitimi gerçekleştirildi.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy tarafından ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Salonu'nda gerçekleşen eğitime katılan personel, hasta hak ve sorumlulukları ve hastalarla iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi. Hasta başvurularından örneklerin de sunulduğu eğitimin birinci günü sekreterler, hasta yardım ekibi, temizlik personeli ve mutfak personeline; ikinci günü ise hekimler, hemşireler, teknisyenler ve hasta bakıcılara ayrıldı. Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılması açısından önemli olan eğitimlerin oldukça verimli geçtiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:07:20