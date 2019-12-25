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ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Orkestrası birlikte "Kahramanlık Türküleri Konseri"verdi.

25.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:48 ESOGÜ Hastanesi Türk Halk Müziği Korosu ve HAMER Orkestrası konser verdi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) Orkestrası birlikte "Kahramanlık Türküleri Konseri"

verdi.

ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı da katıldı.

Çeşitli yöreden türküler seslendiren topluluk büyük alkış alırken, konser sonunda Koro Şefi ve Müzik Öğretmeni Muharrem Atabay, HAMER Orkestrası Şefi Deniz Erol Karaca ve Sağlık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgül Akyol'a ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Arslantaş tarafından çiçek takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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