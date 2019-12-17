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ESOGÜ ile ESTÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

17.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:33ESOGÜ ile ESTÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı
Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ESOGÜ Otel'de ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun katılımlarıyla imzalandı. İmza törenine; ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile ESTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Şenyel ve Prof. Dr. Gürsoy Arslan da katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, iki üniversitenin imzaladığı protokol ile her iki üniversite öğretim üyelerinin ortak çalışmalara imza atmalarının ve üniversite çalışanlarının karşılıklı olarak diğer üniversitenin imkanlarından faydalanmasının amaçlandığını kaydetti. Prof. Dr. Kemal Şenocak eskiden de bir arada olan iki üniversitenin kardeşliklerini geliştirmek için bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da, aynı kökten beslenen ve aynı kurum kültüründen gelen iki üniversitenin sahip oldukları insan kaynakları ve altyapının büyük bir zenginlik oluşturduğunu belirterek, her iki üniversitenin de bu kaynakları etkin ve etkili kullanmak istemesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. İki üniversitenin altyapı ve imkanlarının birbirine açılıyor olmasının örnek teşkil etmesini dileyen Döğeroğlu, ESOGÜ ve ESTÜ arasındaki işbirliğinin artarak devam etmesi temennisini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Yaşam

Kaynak: İHA

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