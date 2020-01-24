ESOGÜ katliamında 4 kişiyi öldüren sanık: "Ben karıncayı bile incitmem"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGĞ) fakülteye silahla giren ve 3 akademisyen ile fakülte sekreterini öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar davada yaptığı savunmada, "Ben karıncayı bile incitecek biri değilim. Bu olayı planlamadım. Eğer kaçma niyetim olsaydı yanıma birkaç şarjör daha alırdım. Fakülde de kaçacak böcek kalmazdı" dedi.



Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, olayın azmettiricisi iddiasıyla yargılanan Aylin Yağan, Kocaeli F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanık Volkan Bayar, taraf avukatları ve hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.



"Eğer kaçma niyetim olsaydı yanıma birkaç şarjör daha alırdım



Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Aylin Yağan, beraatini talep etti. Sanık Volkan Bayar ise savunmasında, masum olduğunu söyledi. Bu olayı planlı bir şekilde yapmadığını ifade eden Bayar, "Ben masumum, karıncayı bile incitebilecek biri değilim. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Maddi ve manevi her türlü arkalarındayım. Ben bu olayı planlamış değilim. Eğer planlamış olsaydım, kaçma planım da olurdu. Beni kimse yakalayamazdı. Eğer kaçma niyetim olsaydı yanıma birkaç şarjör daha alırdım. Fakülde de kaçacak böcek kalmazdı" ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



Olay



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen olayda araştırma görevlisi Volkan Bayar, silahlı saldırısı sonucu 4 üniversite personelini öldürmüştü. Saldırıda dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutman yaşamını yitirmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA