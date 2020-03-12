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ESOGÜ Meşelik Kampüsü şimdi üç boyutlu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü üç boyutlu olarak modellendi.

12.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:12
ESOGÜ Meşelik Kampüsü şimdi üç boyutlu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü üç boyutlu olarak modellendi.

Meşelik Kampüsü'ndeki tüm binaların tek tek 3D uygulamalarla modellendiği harita ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencisi Yasin Eşin tarafından tasarlandı. Hiçbir detayın atlanmadığı haritada ESOGÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı'ndan, tarihi dekovile, dağcılık tırmanma kulesine kadar tüm detaylar incelikle çalışıldı. Haritanın Meşelik Kampüse gelen tüm ziyaretçiler için yönlendirici olması hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kadıtepe, Güncel

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