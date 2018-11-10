Esogü, Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Töreninde Bir Araya Geldi

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80. yılında tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
'nde de anıldı. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin bir araya geldiği anma töreninde, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından Atatürk ve Gençlik Anıtı'na çelenk konulması sonrasında, saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:38