Haberler » Güncel » ESOGÜ, 'Öğrenci Kafası' konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor - Haber

ESOGÜ, "Öğrenci Kafası" konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin sosyal medya kanalları için yeni içerikler üretmeye devam ediyor.

03.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:49 ESOGÜ,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi, üniversitenin sosyal medya kanalları için yeni içerikler üretmeye devam ediyor.

Sağlık, bilim, teknoloji, kültür gibi konularda toplumu bilgilendirici videolardan oluşan "ESOGÜ Gündem" konseptinin ardından şimdi de "Öğrenci Kafası" konsepti ile üniversite öğrencilerinin nabzını tutuyor. Çeşitli konulardaki öğrenci röportajlarından oluşan "Öğrenci Kafası" ilk bölümünde gençlere mikrofon uzatılarak yeni yıldan beklentileri soruldu. Keyifli diyalogların yer aldığı video Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin tüm sosyal medya kanallarından yayınlandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35   Otomobil villa bahçesine uçtu; sürücü yaralandı - Haber
15:35   Şehit er Berkay Işık son yolcuğuna uğurlandı - Haber
15:35   Kütahya'da 74 askerin rahatsızlanmasında yemekler 'temiz' çıktı - Haber
15:34   Şehit Piyade Er Berkay Işık için İstanbul'da tören - Haber
15:29   Eyyübiye'de kaçak ve izinsiz deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi - Haber
15:21   Son dakika: İran'ın tehditleri sonrası ABD'den açıklama: Gerilimi azaltmaya hala bağlıyız - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
3.01.2020 15:36:55