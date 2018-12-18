Esogü Öğrencilerinden Atsız'ı Anma Programı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Türk Talebe Keneşi Kulübü tarafından tarihçi-şair Hüseyin Nihal Atsız
'ın ölüm yıl dönümü sebebiyle şiir, türkü dinletisi ve konferans düzenlendi.
Etkinlik, ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda Doç. Dr. Kürşat Öncül'ün açılış konuşması ile başladı. Program; konferans verecek olan İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu, akademisyenler ve çok sayıda dinleyicinin katılımıyla gerçekleşti.
Sunum, takdim ve bağlantı şiirlerini ESOGÜ Türk Dili ve Edebiyatı öğrencilerinden Tuğba Önce'nin yaptığı program, Hüseyin Nihal Atsız
'ın kendi şiirlerinin üniversite öğrencileri tarafından okunması ve bestelenmiş halinin söylenmesi ile devam etti. Ardından Anadolu Üniversitesi
Öğretim Üyesi İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu, 'Hüseyin Nihal Atsız'ı 21'inci yüzyılda anlamak' konulu konferansını dinleyicilere aktardı.
Program sonunda İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu'na Göktürkçe isminin olduğu hediye takdim edildi. Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Katılımcılar sevilen ezgilerle ve şiir dinletisiyle güzel bir gün yaşadı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA