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ESOGÜ Öğrencilerinin mimarlık yarışması başarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Ferhat Çerkeş ve Oğuzhan Baykal, Archisections Yeşil & Mavi Ulusal Fikir Yarışmasında 2. Mansiyon ödülünü aldı.

13.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:48ESOGÜ Öğrencilerinin mimarlık yarışması başarısı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri Ferhat ve Oğuzhan Baykal, Archisections Yeşil & Mavi Ulusal Fikir Yarışmasında 2. Mansiyon ödülünü aldı.

Gerçekleşen yarışmaya ESOGÜ öğrencileri "Bio-Towers, 2100" isimli projeleri ile katıldı. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi ve yükselen su seviyesi, hava kirliliği gibi nedenlerle gelecekte değişecek olan yaşam koşulları üzerine projelerini geliştiren Ferhat Çerkeş ve Oğuzhan Baykal, 2100 yılı kentleri için üç farklı kentsel kule tasarladı. Çerkeş ve Baykal'ın 2. Mansiyon ödülüne layık görülen projeleri jüri raporunda 'ütopyacı senaryo kurgusu, üretmiş olduğu alternatif bir atmosfer ve yaşam alanı jüri tarafından olumlu' olarak değerlendirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çerkeş, Yaşam

Kaynak: İHA

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