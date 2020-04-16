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ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

16.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:03
ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yalaman'ın da içinde bulunduğu bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ve COVID-19'a karşı 166 ülkenin açıkladığı ekonomi paketlerinin karşılaştırıldığı çalışma uluslararası basında dikkatleri çekerken The Washington Post gazetesinde haberleştirildi.

İngiltere'de yayınlanan "Covid Economics: Vetted and Real Time Papers" dergisinin 3'üncü sayısında 'Pandemiye Karşı Ekonomi Politikaları: Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksinin Geliştirilmes'i başlıklı bir makale olarak yayınlanan bu çalışma ile oluşturulan "Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksi" ise bir web sitesinde her hafta güncellenerek yayınlanıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam
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