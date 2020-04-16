ESOGÜ öğretim üyesinin katıldığı çalışma Washington Post gazetesinde yayınlandı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
16.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:03
İngiltere'de yayınlanan "Covid Economics: Vetted and Real Time Papers" dergisinin 3'üncü sayısında 'Pandemiye Karşı Ekonomi Politikaları: Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksinin Geliştirilmes'i başlıklı bir makale olarak yayınlanan bu çalışma ile oluşturulan "Covid-19 Ekonomik Teşvik Endeksi" ise bir web sitesinde her hafta güncellenerek yayınlanıyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA