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ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:03ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Şenocak'ın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, 10 Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Şenocak, mesajında, "Birleşmiş Milletler tarafından 71 yıl önce bugün kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan hak ve hürriyetleri noktasında çağdaş dünyanın ortak paydasıdır. Ancak bu beyanname, uluslararası boyutlarda kabul edilmesine rağmen, yeryüzünde yaşayan tüm insanların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi, hala tüm ülkelerin ortak meselesidir. Bugün dünyanın pek çok köşesinde, en temel haklar olan beslenme, barınma ve tıbbi bakım haklarından, hatta en temel hak olan yaşam hakkından mahrum insanların olduğunu bilmek, vicdanları yaralamaktadır. İnsan haklarının dünyanın her yerinde gözetilmesi noktasındaki sorumluluk, dünya devletlerinde, uluslararası kurum ve kuruluşlarda olsa da sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar pek çok toplumsal aktörün üzerine düşen vazifeler vardır. 21. yüzyılda bugün hala milyarlarca insanın temiz suya dahi erişiminin olmaması, tüm insanlığın ortak sorunu olup çözüm noktasında her bireyin kendi üzerine düşeni yapması gerekmektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilk imzalayanlar arasında yer alan ülkemiz, her türlü ayrımcılığın hukuki düzlemde engellendiği, insan hak ve hürriyetlerinin anayasal güvence altında olduğu bir hukuk devletidir. Ancak kağıt üzerindeki tüm anlaşmaların, kural ve kaidelerin ötesinde, atalarımızdan devraldığımız engin kültür, farklılıkları değer olarak gören, yaratılanı yaratandan ötürü seven, zayıfın ve muhtacın her zaman yanında olmayı salık veren bir kültürdür. Bu kültürün değerlerine sımsıkı sarıldığımız sürece, müreffeh ve adil bir toplum inşa etmemiz mümkündür. Tüm milletlerin din, dil, ırk, cinsiyet gözetmeksizin evrensel bir duruşla insan hak ve hürriyetlerini savunduğu, herkesin eşit olanaklara sahip olduğu bir dünya hepimizin arzusudur. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adaletin hakim olduğu bir gelecek diliyorum." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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