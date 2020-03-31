Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ESOGÜ sosyal medyada öğrencilerine ve çalışanlarına moral kaynağı oluyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), içinde bulunulan zor süreçte çalışanlarına ve öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşarak moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

31.03.2020 18:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:06
ESOGÜ sosyal medyada öğrencilerine ve çalışanlarına moral kaynağı oluyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), içinde bulunulan zor süreçte çalışanlarına ve öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla ulaşarak moral ve motivasyon kaynağı oluyor.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla çeşitli paylaşımlarla bir yandan bilgi akışını sağlarken, bir yandan da eve kapanmak zorunda kalan gençler için ilgi çekici içerikler üretmeye devam ediyor.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından her hafta yeni konu ve konuklarla hazırlanan ESOGÜ Gündem konsepti ise çekimlerine kısa bir ara verirken bu hafta kamera arkası görüntüleri ile yayınlandı. Kamera arkasından keyifli görüntülerin yer aldığı video bu zor günlerde izleyenlerin yüzünde bir tebessüm bırakıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››ESOGÜ sosyal medyada öğrencilerine ve çalışanlarına moral kaynağı oluyor - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

19:15: Şahinbey Belediyesi'nden yardım santrali - Haberler 19:15: Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın - Haberler 19:14: iPhone 12 ve Google Pixel 5 hangi özelliklerle geliyor? 2020'de hangi akıllı telefonu almalıyız? - Haberler 19:13: Kaskı kafasında değil, saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza - Haberler 19:09: BBP Genel Başkanı Destici belediye başkanları ile görüştü - Haberler 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı - Haberler 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler 16:37: Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Haberler 16:27: Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı