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ESOGÜ takımları TEKNOFEST'te ödüle doymadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerinden oluşan üç takım TEKNOFEST'ten 3 ayrı dalda ödülle döndü.

25.09.2019 14:57ESOGÜ takımları TEKNOFEST'te ödüle doymadı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencilerinden oluşan üç takım TEKNOFEST'ten 3 ayrı dalda ödülle döndü.

ESOGÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Çevikalp'ın danışmanlığında hazırlanan ESOGÜ Horus takımımız "Savaşan İHA" yarışmasında Sabit Kanat Kategorisinde ikincilik elde ederken, ESOGÜ Phoenix takımı ise Savaşan İHA Döner Kanat Kategorisinde üçüncü oldu. Takımlar ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan aldı.

ESOGÜ adına TEKNOFEST'e katılan bir diğer ekip ise "Yapay Zeka Yarışması"nın iddialı ekiplerinden ESOGÜ MLCV (Machine Learning and Computer Vision Laboratory) Takımı oldu. İnsansız hava araçları ile elde edilen görüntülerdeki araçların ve insanların doğru bir şekilde tespitinin sağlanmasının ana hedef olduğu Yapay Zeka Yarışmasında ESOGÜ MLCV Takımı 100'ün üzerinde ekibin arasında dördüncü olarak üniversitelerini TEKNOFEST'te başarıyla temsil etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Phoenix, Güncel

Kaynak: İHA

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