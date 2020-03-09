ESOGÜ Tıp Fakültesi kadın çalışanları Dünya Kadınlar Gününe renk kattı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Tıp Fakültesi kadın çalışanları ve Bir Zamanlar Beylikahır/Beylikova Kadınlar Grubu üyeleri, her kesimden kadınların yaptığı örgüleri ağaçlara...
09.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:39
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Tıp Fakültesi kadın çalışanları ve Bir Zamanlar Beylikahır/ Beylikova Kadınlar Grubu üyeleri, her kesimden kadınların yaptığı örgüleri ağaçlara sararak Dünya Kadınlar Günü'ne renk kattılar.
Tıp Fakültesi kadın çalışanları yaptıkları açıklamada, dünyanın kadınlarla güzelleşip daha yaşanabilecek bir yer haline geleceği, renkleneceği ve kadınların sarıp sarmalamasıyla acıların dineceği mesajını vermek ve kadınların birleştirici özelliğini vurgulamak için böyle bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirttiler. Etkinliğe katılan kadınlar toplumumuzda kadının yerinin daha iyi olduğu, kadınların sosyal yaşamda daha fazla bulunduğu, kadın-erkek herkesin huzurlu olduğu güzel günlere ulaşmak temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar. - ESKİŞEHİR
Tıp Fakültesi kadın çalışanları yaptıkları açıklamada, dünyanın kadınlarla güzelleşip daha yaşanabilecek bir yer haline geleceği, renkleneceği ve kadınların sarıp sarmalamasıyla acıların dineceği mesajını vermek ve kadınların birleştirici özelliğini vurgulamak için böyle bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirttiler. Etkinliğe katılan kadınlar toplumumuzda kadının yerinin daha iyi olduğu, kadınların sosyal yaşamda daha fazla bulunduğu, kadın-erkek herkesin huzurlu olduğu güzel günlere ulaşmak temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :ESOGÜ Tıp Fakültesi kadın çalışanları Dünya Kadınlar Gününe renk kattı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Beylikova, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı