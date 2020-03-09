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ESOGÜ Tıp Fakültesi kadın çalışanları Dünya Kadınlar Gününe renk kattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Tıp Fakültesi kadın çalışanları ve Bir Zamanlar Beylikahır/Beylikova Kadınlar Grubu üyeleri, her kesimden kadınların yaptığı örgüleri ağaçlara...

09.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:39
ESOGÜ Tıp Fakültesi kadın çalışanları Dünya Kadınlar Gününe renk kattı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte bir araya gelen Tıp Fakültesi kadın çalışanları ve Bir Zamanlar Beylikahır/ Beylikova Kadınlar Grubu üyeleri, her kesimden kadınların yaptığı örgüleri ağaçlara sararak Dünya Kadınlar Günü'ne renk kattılar.

Tıp Fakültesi kadın çalışanları yaptıkları açıklamada, dünyanın kadınlarla güzelleşip daha yaşanabilecek bir yer haline geleceği, renkleneceği ve kadınların sarıp sarmalamasıyla acıların dineceği mesajını vermek ve kadınların birleştirici özelliğini vurgulamak için böyle bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirttiler. Etkinliğe katılan kadınlar toplumumuzda kadının yerinin daha iyi olduğu, kadınların sosyal yaşamda daha fazla bulunduğu, kadın-erkek herkesin huzurlu olduğu güzel günlere ulaşmak temennisiyle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Beylikova, Güncel
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