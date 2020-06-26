ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke daha imza attı

TÜBİTAK ve AB destekli projelerde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin üniversite sanayi işbirliği anlayışı çerçevesinde AR-GE gereksinimi duyan sektörlere verdiği destek devam ediyor.

ESOGÜ üniversite-sanayi işbirliği kapsamında bir ilke daha imza attı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43
TÜBİTAK ve AB destekli projelerde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin üniversite sanayi işbirliği anlayışı çerçevesinde AR-GE gereksinimi duyan sektörlere verdiği destek devam ediyor.

ESOGÜ Rektörlüğü ile Albayrak Makine Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. arasında raylı sistemler için yeni nesil akıllı sistemlerin geliştirilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği protokolü kapsamında merkezi Eskişehir'de bulunan metro hatlarında kullanılan peron ayrıcı kapı sistemlerinin Türkiye'deki tek yerli üreticisi olan şirket ile AR-GE çalışmalarının yürütülmesi, ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin geliştirilmesi, ortak yürütülecek projelere üniversite öğrencilerinin dahil edilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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