Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
La Liga ekiplerinden Espanyol, teknik ekip ve kadrodan toplamda 6 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
18.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:50
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol'da 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen 6 oyuncu ve bazı teknik ekip personelinde, virüse rastlandığı belirtildi.
SEMPTOMLAR HAFİF DERECEDE SEYREDİYOR
Kovid-19'a yakalanan kişilerde hastalığın semptomlarının hafif derecede seyrettiği ve tedavilerine devam edildiği ifade edildi.
İspanya'da son olarak 11 bin 409 yeni tip koronovirüs vakası yaşanırken, 510 kişi hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İspanya 1. Futbol Ligi Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı
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