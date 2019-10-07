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Espanyol, teknik direktör değiştirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.

07.10.2019 22:02Espanyol, teknik direktör değiştirdi
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 8 haftanın ardından 19. sırada yer alan Espanyol takımı, teknik direktörünü değiştirdi.
Espanyol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör David Gallego'nun görevden alınıp yerine Pablo Machin'in getirildiği duyuruldu.
Son olarak 28 Mayıs 2018-15 Mart 2019 tarihlerinde Sevilla'yı çalıştıran Machin, yaklaşık 8 ay sonra La Liga'ya döndü. Machin'in Espanyol ile iki sezonluk sözleşme imzaladığı açıklandı.
Espanyol takımı La Liga'da oynadığı 8 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 20 takımlı ligde 19. sırada bulunuyor.

İspanya, La Liga, Spor

Kaynak: AA

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