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Espark Astroloji tutkunlarını mutlu etti

Eskişehir'in buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi, 2020'ye sayılı günler kala ziyaretçilerine Astroloji Sohbeti etkinliğiyle farklı bir sürpriz yaptı.

21.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:42 Espark Astroloji tutkunlarını mutlu etti
'in buluşma noktası Alışveriş Merkezi, 2020'ye sayılı günler kala ziyaretçilerine Astroloji Sohbeti etkinliğiyle farklı bir sürpriz yaptı.

Espark'ta bugün saat 14.00'da gerçekleşen etkinlikte, ünlü astrolog Tuğba Khan "2020'de burçları neler bekliyor? Önemli tutulma zamanları ve gezegen hareketleri burçlara neler getirecek?" gibi sorulara cevap verdi. Etkinlikte, katılım koşullarını yerine getiren ve ilk başvuru yapan 20 Espark ziyaretçisine kişiye özel burç yorumu da hediye edildi.

Astroloji Sohbeti etkinliğine katılmacılar ise Espark mağazalarından aynı gün içerisinde toplam 500 TL ve üzeri alışveriş yaparak, bu alışverişe ait fişleri kampanya masasına beyan etmeleriyle belli oldu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Burçlar, ESPARK, Yaşam

Kaynak: İHA

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