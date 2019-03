Espark Kadınlar Günü'nü Kutluyor

Kaynak: İHA

Espark Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü, Neslihan Yargıcı Suzan Kardeş ve Ebru Şallı gibi ünlü isimlerin Eskişehirli kadınlarla bir araya geleceği söyleşilerle kutluyor.8-10 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte "kadına dair her şey" konuşulacak. Espark Alışveriş Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü, "Kadın Kadına Espark'ta" etkinliğinde ünlü isimlerin söyleşilerine ev sahipliği yaparak kutlayacak. 8-10 Mart tarihleri arasında üç gün boyunca sürecek ve Eskişehirli kadınların Neslihan Yargıcı, Suzan Kardeş ve Ebru Şallı bir araya geleceği etkinlikte kadına dair her şey konuşulacak.Etkinliğin ilk gününde ünlü modacı Neslihan Yargıcı, kadınlarla bir araya gelerek "moda ve stil" konuları üzerine konuşacak. Etkinliğin ikinci gününde 18.00'da makyaj uzmanı Suzan Kardeş kadınlara makyajın püf noktaları konusunda önemli bilgiler aktaracak. Etkinlik,10 Mart Pazar günü düzenlenecek ve Ebru Şallı'nın konuk olacağı "spor ve sağlıklı yaşam söyleşisi" ile son bulacak.Etkinliğe ilişkin konuşan Espark Alışveriş Merkezi Müdürü Berkay Damgacı, "ECE Türkiye ve Espark AVM olarak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'nü kutluyoruz. Bu özel güne anlam katmak amacıyla düzenlediğimiz ve "kadına dair her şey"in konuşulacağı Kadınlar Günü etkinliğimize herkesi bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR