Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı

Uluslararası haber ajanslarında, Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Irak Operasyonlar Komutanlığı'na çekilmeye hazırlandıklarına dair resmi mektup gönderdiği iddia edildi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Irak'tan çekilmiyoruz çekilme planımız da yok" açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYAYA SIZAN MEKTUP GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

Reuters'ta yer alan haberde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin önümüzdeki günlerde Irak'tan çekileceği iddia edildi. ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı'nın Irak hükümetine yazdığı iddia edilen mektupta "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan'ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir." deniliyor. Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

ÇEKİLMENİN GECE YAPILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD'nin Irak'a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, "Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

PENTAGON'DAN REUTERS'A YALANLAMA

Kısa sürede basında geniş yer bulan mektup, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yalanlandı.ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.

Esper, "Mektup askerlerin yer değiştirmesiyle ilgili olabilir." değerlendirmesini yaptı.

ABD ASKERLERİNİN ÇIKARILMASINI ÖNGÖREN YASA TASARISINI ONAYLANDI

Irak parlamentosu, İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmesinin ardından, ülkedeki Amerikan askerlerinin çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Oylamada kabul edilen tasarı, hükümetten 'Irak'taki yabancı askerlerin varlığına son vermesini ve bu askerlerin Irak'ı kara, hava veya su yolları üzerinden hiçbir şekilde kullanmamasını' talep ediyor. Tasarıda, "Irak hükümeti Irak topraklarındaki herhangi bir yabancı askeri varlığa son vermek için çalışmalı" deniyor.

Tasarının bağlayıcı özelliği bulunmasa da, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin oturumun açılışında benzer bir çağrıda bulunmuş olması nedeniyle kararın uygulanma ihtimali yüksek görülüyor.

TRUMP, IRAK'I TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Irak Parlamentosu'nun ABD askerlerinin ülkeden çıkmasını talep eden kararına tepki göstererek, "(Irak) Ülkeden çıkmamızı isterlerse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara daha önce hiç görmedikleri ağır yaptırımlar uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır." demişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.