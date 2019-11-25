Esper, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in istifasını istedi

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in, Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer'in istifasını istediği bildirildi. Gerekçe olarak ise Spencer'in, askeri kuralları ihlal etmekten suçlu bulunan Eddie Gallagher ile ilgili Beyaz Saray'la 'gizli görüşmeler yapması' gösterildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın gelişmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, Esper'in, ABD Donanması'nın özel kuvvetleri Navy Seal'e bağlı olarak Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal eden Eddie Gallagher'le ilgili olarak Beyaz Saray'la yaptığı görüşmeler sonrası Spencer'in açık sözlü davranmamasından dolayı kendisine karşı güvenini kaybettiği ve bu nedenle de istifasını istediği belirtildi.

Açıklamada, Cuma günü Gallagher'in durumuna ilişkin Bakan Esper'in yetkililerle yaptığı görüşmelerde, Spencer'in daha önceden Gallagher'in rütbesinin korunması ve bu rütbeden emekli olmasına ilişkin Beyaz Saray'la özel görüşmeler yaptığını öğrendiği aktarıldı. Ayrıca, Esper'in bu görüşmelere ilişkin hiçbir zaman bilgilendirilmediği vurgulandı.

ESPER: ONA İYİ ŞANSLAR DİLİYORUM

Ayrıca açıklamada Bakan Esper'in "Üst düzey bir Savunma Bakanlığı yetkilisi tarafından sergilenen bu hareket nedeniyle çok üzgünüm. Maalesef, sonuç olarak Sekreter Spencer'in görevine devam etmesi için artık benim güvenime sahip olmadığına karar verdim. Ona iyi şanslar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Esper'in, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'nin Oslo Büyükelçisi Kenneth Braithwaite'i ve emekli bir Deniz Kuvvetleri Tümamiralini önerdiği duyuruldu.

GALLAGHER'İN ASKERİ KURALLARI İHLALLERİ

Gallagher, Irak'ta görev yaptığı dönemde askeri kuralları ihlal etmekten dolayı suçlu bulunmuştu. Yaralı bir kişiyi bıçaklayarak öldürme, silahsız sivillere ateş açma, cesetlerin yanında poz verme gibi nedenlerinde Gallagher'in suçları arasında yer aldığı belirtiliyor.