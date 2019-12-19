Haberler » Güncel » Espor final maçını dakika başına ortalama 21.8 milyon kişi seyretti - Haber

Espor final maçını dakika başına ortalama 21.8 milyon kişi seyretti

Dünyada en çok oynanan Espor oyunu olan League of Legends'ın 2019 Dünya Şampiyonası final karşılaşması, dakika başına ortalama 21.8 milyon farklı kişi tarafından izlenerek rekor kırdı.

19.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:26 Espor final maçını dakika başına ortalama 21.8 milyon kişi seyretti

League of Legends Dünya Şampiyonası finali

izleyici rekoru kırdı 16 farklı dilde ve 20'den fazla platformda yayınlanan müsabaka 44 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaştı.

Dünyanın en iyi League of Legends takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası'nda, bu sene de 13 uluslararası bölgenin en iyi takımları, Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. G2 Esports ve FunPlus arasında gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası Finali ise League of Legends tarihinin en çok heyecan uyandıran maçı oldu.

Turnuvanın içerikleri 1 milyar saatten fazla izlendi

Fransa'nın şehrindeki AccorHotels Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali, dakika başına 21.8 milyon izleyici sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Tam 5 hafta süren Şampiyona boyunca Berlin, Madrid ve Paris'te 120 maç oynandı ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, turnuva içeriklerini 1 milyar saatten fazla izledi. Ayrıca etkinlikte 99 şampiyon seçildi veya yasaklandı. Böylece 2019 Dünya Şampiyonası, önceki yıllara kıyasla metası en çeşitli şampiyona unvanını da elde etti.

Espor Şampiyonası kültürel bir deneyime dönüştü

Dünya Şampiyonası deneyimi hem Paris hem de dünyanın dört bir yanında gerçekleşen faaliyetler, etkinlikler ve performanslarla sahnenin de ötesine geçti. Taraftarlar, partnerler ve sanatçılarla etkinlik adeta kültürel bir deneyime dönüştü. Dünya Şampiyonası kapsamında Paris'te 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olan bir Espor Köyü kuruldu ve 17 ülkedeki 151 sinema salonunda etkinlik yayınladı. Louis Vuitton, Sihirdar Kupası'nın içine konduğu LED'li bir kupa taşıma kutusu yaptı. Dünya Şampiyonası Açılış Töreni'nde League of Legends şampiyonlarından oluşan hip-hop grubu True Damage, şarkılarını seyircilerin beğenisine sundu.

2020 Dünya Şampiyonası Finali ise 55 binden fazla koltuk kapasiteli Çin'in Şangay Stadyumu'nda gerçekleşecek.


League Of Legends, Dünya Şampiyonası, Phoenix, Paris, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Tekirdağ'da "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber
16:18   Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu - Haber
16:18   "Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması - Haber
16:18   Zihinlerinde canlandırıp AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladılar - Haber
16:18   Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:22:01