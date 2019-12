Espor final maçını dakika başına ortalama 21.8 milyon kişi seyretti

League of Legends Dünya Şampiyonası finali

izleyici rekoru kırdı 16 farklı dilde ve 20'den fazla platformda yayınlanan müsabaka 44 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaştı.

Dünyanın en iyi League of Legends takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası'nda, bu sene de 13 uluslararası bölgenin en iyi takımları, Sihirdar Kupası'nı kaldırmak için mücadele etti. G2 Esports ve FunPlus Phoenix arasında gerçekleşen 2019 Dünya Şampiyonası Finali ise League of Legends tarihinin en çok heyecan uyandıran maçı oldu.

Turnuvanın içerikleri 1 milyar saatten fazla izlendi

Fransa'nın Paris şehrindeki AccorHotels Arena'da düzenlenen Dünya Şampiyonası Finali, dakika başına 21.8 milyon izleyici sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Tam 5 hafta süren Şampiyona boyunca Berlin, Madrid ve Paris'te 120 maç oynandı ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, turnuva içeriklerini 1 milyar saatten fazla izledi. Ayrıca etkinlikte 99 şampiyon seçildi veya yasaklandı. Böylece 2019 Dünya Şampiyonası, önceki yıllara kıyasla metası en çeşitli şampiyona unvanını da elde etti.

Espor Şampiyonası kültürel bir deneyime dönüştü

Dünya Şampiyonası deneyimi hem Paris hem de dünyanın dört bir yanında gerçekleşen faaliyetler, etkinlikler ve performanslarla sahnenin de ötesine geçti. Taraftarlar, partnerler ve sanatçılarla etkinlik adeta kültürel bir deneyime dönüştü. Dünya Şampiyonası kapsamında Paris'te 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olan bir Espor Köyü kuruldu ve 17 ülkedeki 151 sinema salonunda etkinlik yayınladı. Louis Vuitton, Sihirdar Kupası'nın içine konduğu LED'li bir kupa taşıma kutusu yaptı. Dünya Şampiyonası Açılış Töreni'nde League of Legends şampiyonlarından oluşan hip-hop grubu True Damage, şarkılarını seyircilerin beğenisine sundu.

2020 Dünya Şampiyonası Finali ise 55 binden fazla koltuk kapasiteli Çin'in Şangay Stadyumu'nda gerçekleşecek.