Espor Türkiye Şampiyonu Belli Oldu

Bu yıl Cs:go Üniversite Ligi olmak üzere, Üniversite Sporları Federasyonu Espor branşı FIFA19 turnuvasını da kazanan BAU Raiders, son olarak League of Legends Üniversite Ligi'nde de Marmara Üniversitesi'ni 3-0'la geçerek Üniversite Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Böylelikle 3 ayrı büyük kategoride üst üste şampiyon olarak önemli bir başarı elde etti.

Yarı finalde Gazi Üniversitesi'ni geriden gelerek 2-1'le geçti. Marmara Üniversitesi ise yarı finalde Bilgi Üniversitesi'ni mağlup etmeyi başardı. Turnuvanın iki iddialı takımı Bahçeşehir Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi, Üniversite Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf BAU oldu. Rakibini 3-0'la rahat bir şekilde geçen ekip kupayı kaldırdı.

BAU'lu Emray 'Robin' Kurt, Üniversite Ligi MVP'si seçildi

Üniversite Ligi şampiyonu Bahçeşehir Üniversitesi'nin ormancısı Emray 'Robin' Kurt, turnuvanın MVP'si seçildi. Profesyonel oyunculuk kariyerinin yanında eğitimini de sürdüren oyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi'nin de ormancılığını üstlendi. Üniversite Ligi'nde gayet iyi bir performans gösteren BAU Raiders turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Ormancı Emray 'Robin' Kurt ise turnuvanın MVP'si seçildi. Bahçeşehir Üniversitesi League of Legends takımına ilk katıldığınıda nişancı pozisyonunda oynayan oyuncu ardından ormancı rolüne geçti. Okuluyla ülkemizi dünyada temsil eden isim, University Esports Masters 2018'i kazanarak ülkemizi LICC'de temsil etme hakkı kazanmıştı. Emray 'Robin' Kurt, özellikle Üniversite Ligi'nde takımının lideri olarak ön plana çıktı. Yetenekli ormancı sorumluluk alması gereken pozisyonlarda eli titremeden doğru kararları aldı ve takımını şampiyonluğa ulaştırdı. Emray 'Robin' Kurt'un rakip ormancılara karşı kurduğu baskı da BAU'nun şampiyon olmasında kilit rol oynadı.

Kaynak: Bültenler