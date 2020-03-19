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Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü

Yıllar önce Londra'ya taşınan ve oğluyla orada yaşayan eski oyuncu Esra Akkaya, koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından Türkiye'ye geri döndü. Annesini de Türkiye'ye getiren Akkaya, 14 gün kendilerini evde karantinaya aldı.

19.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:33

Uzun bir süre önce Londra'ya yerleşen burada yaşamaya başlayan Esra Akkaya, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için ailesiyle Türkiye'ye döndü. Son uçakla ülkeye dönen Akkaya, yaşadığı süreci ve oğlunun okuluyla ilgili merak edilenleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

SON UÇAKLA ÜLKEYE DÖNDÜLER

Oğlu ve annesiyle Türkiye'ye gelen oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi: "Son uçakla gelebildik. En önemlisi annemi getirebildim. Herkes 'Oğlunun okulu ne oldu?' diyor. Can'ın okuluna yazı yazdım, dedim ki 'Benim annem var ve ülkem kapıları kapatacak. Annemi götürmem gerekiyor' Onlar da anlayışla karşıladı."

Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü

KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALDI

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın yurt dışından dönen vatandaşların kendilerini evlerinde izole etmesi gerektiği yönündeki çağrısına uyan Akkaya, annesi ve oğluyla 14 gün boyunca evden çıkmayarak kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi. Akkaya'nın annesi ise oluşabilecek tüm hastalıkların önüne geçebilmek için evini dip bucak temizleyerek dezenfekte etti.

Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra’da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye’ye döndü

Kaynak: Diğer

Haberin Videosu :

Koronavirüs salgınının etkili olduğu Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Etiketler : Esra Akkaya, Magazin

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