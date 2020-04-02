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Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif

Demet Akalın ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen Esra Balamir'in bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisine de test yapıldığını söyleyen Balamir, "Sanırım benimde pozitif, evde karantinada kalmam söylendi" dedi.

02.04.2020 07:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:04

Çin'den dünyaya yayılan ve 40 binden fazla insanın canına mal olan koronavirüs salgını Türkiye 'ye de bulaştı. Yaptığı yorumlar ve sempatik halleriyle tanınan sunucu Esra Balamir'e de koronavirüs testi yapıldı. Evine gönderilen Balamir, test sonuçlarını bekliyor.

"SANIRIM TEST SONUCUM POZİTİF"

Türkiye'de kısa sürede hızla yayılan virüse Esra Balamir'in arkadaşı da yakalandı. Kendisine de test yapılan sunucu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif. Evde karantinada kalmam söylendi. Sağlıkçılar ilgili ve titizlikle çalışıyorlar. Sonucumu bekliyorum."

Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Esra Balamir'in imzalığı 'Evde İzlem Bilgilendirme' formu...

UZUN SÜRE DEMET AKALIN'DA KALDI

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile yakınlığıyla adından söz ettiren Esra Balamir, uzun bir süre şarkıcının evinde yaşadı. Virüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından Balamir kendi evine döndü.

Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Esra Balamir’den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Esra Balamir, Koronavirüs, Türkiye, Magazin

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Ekranların sevilen yüzü Esra Balamir'den korkutan koronavirüs sözleri: Test yaptırdım, sanırım sonucum pozitif
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