Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, sağlık durumu hakkında "Kendimi grip zannettim, ateşim çıktı ama hiç öksürmedim" dedi. Merak konusu haline gelen Esra Balamir hakkında, Esra Balamir kimdir? Koronavirüse yakalanan Esra Balamir kaç yaşında, nereli gibi sorular soruldu.

ESRA BALAMİR KİMDİR?

Esra Balamir Doğum Tarihi: 7 Eylül 1975

Esra Balamir kaç yaşında: 44 yıl

Esra Balamir nereli: Adana

Esra Balamir Boy: 1,59 m

Esra Balamir Eş: Yalçın Dümer (e. 1998–1999)

Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı. Daha sonra başka bir kanalda sabah programı sunmuştur.

Şafak Sezer ile ilk televizyon dizisini çeken Balamir, Böyle mi Olacak, Kabere Kabere ve Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk yaptı. Aynı yıl bir kanalda bir müzik programında sunuculuk yaptı. Sonrasında birçok magazin programları sunan Balamir, model şarkıcı ve televizyon sunuculuğu yaptı.

1998 yılında oyuncu Yalçın Dümer ile evlendi. Yalçın Dümer ile 1 yıl evli kalan ünlü sanatçı, bugüne kadar toplamda 5 albüm çıkarmıştır. Bir zamanlar ekranların popüler yarışmalarından Ünlüler Çiftliği'nde boy gösteren sanatçı, günümüzde moda programı İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında tarz ve stilini sergilemektedir.[2]

Uzun bir aradan sonra 'Söke Söke' adlı iki şarkılık single çalışmasıyla yeniden müzik piyasasına dönüş yapmıştır. 'Söke Söke'nin süpervizörlüğünü ise Balamir'in yakın arkadaşı olan ünlü şarkıcı Demet Akalın üstlenmiştir. Çalışmaya adını veren 'Söke Söke'ye klip de çekilmiştir. 1960'lı yılların anlatıldığı klipte; Demet Akalın da rol almıştır.[3]

ESRA BALAMİR DİSKOGRAFİ

• 2016 - Söke Söke (Single)

• 2010 - Rüyalar Gördüm

• 2007 – Masalcı

• 2005 – Bal Gibi

ESRA BALAMİR FİLMOGRAFİ

• 2003 – Hayat Bilgisi (TV Dizisi)

• 1998 – Şafak Vakti (Gülbeyaz) (TV Dizisi)

• 1998 – Sırılsıklam (TV Dizisi)

• 1997 – Böyle mi Olacaktı (TV Dizisi)

• 1993 – Bizim Takım (TV Dizisi)