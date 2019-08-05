Esra bebeğe, helikopterle sevk

VAN'da dünyaya geldikten sonra oksijensiz kalan Esra bebek, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle Batman'a sevk edildi. Esra Çokbilici, dün akşam saatlerinde doğum sancıları başlayınca yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çokbilici, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum esnasında oksijensiz kalan Esra bebeğin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ile sevkin yapalımayacağının belirtilmesi üzerine Van Valiliği devreye girerek, Esra bebeğin Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne ait sikorsky helikopter ile Batman'a gönderilmesi kararlaştırdı. Bunun üzerine sabah saatlerinde sağlık ekibinin refakatinde Esra bebek, Batman'a götürülerek tedavi altına alındı.



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