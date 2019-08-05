Haberler» Güncel» Haber

Esra bebeğe, helikopterle sevk

VAN'da dünyaya geldikten sonra oksijensiz kalan Esra bebek, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle Batman'a sevk edildi.

05.08.2019 10:30 Esra bebeğe, helikopterle sevk


VAN'da dünyaya geldikten sonra oksijensiz kalan Esra bebek, hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle Batman'a sevk edildi. Esra Çokbilici, dün akşam saatlerinde doğum sancıları başlayınca yakınları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çokbilici, bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğum esnasında oksijensiz kalan Esra bebeğin hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde yer olmaması nedeniyle Batman'a sevk edilmesine karar verildi. Karayolu ile sevkin yapalımayacağının belirtilmesi üzerine Van Valiliği devreye girerek, Esra bebeğin Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesi'ne ait sikorsky helikopter ile Batman'a gönderilmesi kararlaştırdı. Bunun üzerine sabah saatlerinde sağlık ekibinin refakatinde Esra bebek, Batman'a götürülerek tedavi altına alındı.

- Van

Emniyet Müdürlüğü, Batman, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:25   Fenerium tırı Türkeli'de
11:25   Küçükçekmece'de kurban bayramı için tüm önlemler alındı
11:24   Cenevizlilerden kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) (1)
11:23   Muratpaşa Sosyal Yardım Merkezi'nde kıyafet yardımı
11:23   Jandarmadan kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı
11:23   Tayland'ın başkentinde patlamamış bomba bulundu
11:22   Başkan Bulut'un Kurban Bayramı mesajı