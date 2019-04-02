Esra Bilgi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KONYA SARAYÖNÜ belediye başkan adayı olan Esra Bilgi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA SARAYÖNÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Esra Bilgi isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KONYA SARAYÖNÜ adayı Esra Bilgi kimdir? BTP KONYA SARAYÖNÜ adayı Esra Bilgi yüzde kaç oy aldı?

Esra Bilgi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KONYA SARAYÖNÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Esra Bilgi SARAYÖNÜ ilçesinde % 2,02 oranında oy almıştır. SARAYÖNÜ ilçesinde % 2,02 oranında oy olan Esra Bilgi adlı BTP adayı toplamda 342 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA SARAYÖNÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.