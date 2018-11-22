Esra Dermancıoğlu Sosyal Medya Hesabından İsyan Etti

Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından "İrade bi uğra yamacıma..." notuyla paylaştığı video ile fazla kiloları yüzüden isyan etti. Bu video Esra Değirmencioğlu'nun takipçilerini gülümsetti.

"KENDİME TOKAT ATASIM VAR"

5 kilo fazlası olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "Valla kendime tokat atasım var. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya." ifadelerini kullandı.

"FAZLA 5 KİLOYU BİR TÜRLÜ VEREMİYORUM"

Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kendi iradesizliğinden yakındı ve şu ifadeleri kullandı: "Yeter ya yeter! Gerçekten bir insan yemeğin bu kadar kölesi olmaz. Bu bir problem olmamalı. Onu mu yiyeyim bunu mu yiyeyim makarna mı yiyeyim kebap mı yiyeyim. Ayıp denen bir şey var bu ne iradesizliktir ya. Valla kendime tokat atasım var. Hayır kilolu da değilim gerçekten değilim. Fazla olan 5 kiloyu bir türlü veremiyorum. Çok sinirim bozuk vallahi yeter ya."