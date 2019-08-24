Esra Dermancıoğlu ve Şeyma Subaşı, sosyal medyadan ölüme isyan edilmesine tepki gösterdi

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü yaşanan korkunç olayda 38 yaşındaki Emine Bulut, eski eşi tarafından kızıyla gittiği kafede bıçaklandı. Boğazından bıçaklanan Bulut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sosyal medyada tepki gösterdiği olayla alakalı Şeyma Subaşı ve oyuncu Esra Dermancıoğlu'nda dikkat çeken paylaşımlar geldi.

"HİÇ SAMİMİ GELMİYOR"

Yaşanan cinayete sosyal medya hesaplarından tepki gösteren kişilerin kısa bir süre sonra eski paylaşımlarına geri dönmesinden yakınan Şeyma Subaşı, kendisine sürekli Emine Bulut cinayetiyle ilgili mesaj atarak "Duyarsızsın" diyen takipçilerine cevap verdi. Subaşı, paylaşımında şunları söyledi: "Kadına şiddeti tarafıma kırıcı sözler sarf ederek yani kadına şiddetin farklı bir boyutuyla sorguladığınızı görüyorum. Yaşanan acı olaylara keşke bir story ya da güzel sözle engel olabilecek güce sahip olsak. Yaşanan acı durumu milyonlarca insana aktarıp yalnızca bu caniliği duyurmak ne giden canı getirecek ne insanların yüreğini ferahlatacak. İnsanların bugün bir hashtag paylaşıp yarın hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlar yapmaya devam edecek olması bana hiç samimi gelmiyor. Yapılması gereken tek şey adaletin o cani hakkında gereken cezayı vermesi"

"ÇOCUĞUN HAYKIRIŞI DIŞINDA GERÇEK GELEN BİR ŞEY YOK"

Dün gece paylaşım yapan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu ise "Heşteklerle ölümlere isyan ediyoruz. Ertesi gün kedi, döner, kumda yürüyen bronz ayak koyuyoruz. İnanmıyorum, bu korkunç acıları buralara taşımaya kendi adıma utanıyorum. Hiçbir zaman taşımıyorum da. Biri ölürken, boğazı kesilirken başka bir insan evladı bunu çekiyorsa toplu bir suç işliyoruz maalesef. O kız çocuğunun haykırışı dışında bana gerçek gelen hiçbir şey yok" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü, Menderes Caddesi'ndeki bir kafede, Fedai Baran (43), 4 yıl önce boşandığı eski eşi Emine Bulut (38) ve kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai Baran ile Emine Bulut, arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Baran, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Emine Bulut, kanlar içinde kalırken, Fedai Baran taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.