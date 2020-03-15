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Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

Umre ziyaretinden dönen Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) hayatını kaybetti.

15.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:21
Umre ziyaretinden dönen Gazeteci-Yazar Esra Elönü'nün babası emekli imam Şaban Elönü (63) hayatını kaybetti.
Şaban Elönü, umre ziyareti için gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünün ardından Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesindeki evinde henüz bilinmeyen nedenle yaşamını yitirdi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Elönü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Elönü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Bu arada Şaban Elönü'nün vefat ettiği evin bahçe giriş kapısı belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Esra Elönü'nün babası umre ziyareti sonrası hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Esra Elönü, Umre, Güncel

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