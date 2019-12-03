Esra Erol'a engellilere yardımlarından dolayı plaket

Ünlü sunucu Esra Erol'a engelli bireylere yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi. Erol, bugüne kadar 4000 adet manuel tekerlekli sandalye ile 1500 akülü sandalyeyi ihtiyacı olan engellilere ulaştırdığını belirterek "Desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen seyircilerime minnettarım" dedi.



Ünlü sunucu Esra Erol, bugün ATV ekranlarında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel bir programla izleyenlerinin karşısına çıktı. Engelli dansçıların katıldığı programda, fiziksel engelli 8 yaşındaki Nazar Yiğit'in dans gösterisi ve yaptığı konuşma güne damgasını vurdu. "Herkes eşittir" mesajı veren minik Nazar'ın konuşması izleyenleri duygulandırdı. Türkiye Engelliler Vakfı'nın konuk olduğu programda, Esra Erol'a engelli bireyler için yaptığı yardımlardan dolayı plaket verildi.



Ayrıca Esra Erol, sosyal medya hesabına engelli bireylerle çekildiği fotoğrafı ekleyerek "Doğrulanmış engelsiz bir dünya için, sadece biraz sevgi, biraz empati çokça anlayış lazım. Yaşama tutunma azimlerine sevinçlerine ortak olalım. #3aralıkdünyaengellilergünü engel değil, destek olalım. Bugüne kadar 4000 adet manuel tekerlekli sandalye ve 1500 akülü sandalyeyi ihtiyacı olan engelli kardeşlerime hediye ettim. İhtiyacı olanlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Onların yaşama katılabilmeleri için sosyal yaşamda var olabilmeleri için. Desteklerini ve yardımlarını esirgemeyen seyircilerime minnettarım" notunu paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA