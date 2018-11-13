Esra Erol, Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında annelerini 2 aydır hastanede bilen çocukların anneleriyle kavuşma anı başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

İZLEYENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" birbirinden ilginç hayat hikayelerine mutlu son arıyor. 13 Kasım Salı günü yayınlanan programda duygu dolu anlar yaşandı. İki çocuk annesi Özlem Dikici evini terk etti. Eşi Murat ise çocuklarına, "Anneniz doktora gitti" dedi. Annelerinin 2 aydır hastanede bilen çocuklar canlı yayında anneleriyle buluştu. O anlar Esra Erol'u ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.