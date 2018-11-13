13 Kasım 2018, 21:19
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Esra Erol, Canlı Yayında Gözyaşlarına Boğuldu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında, annelerini 2 aydır hastanede bilen çocukların anneleriyle kavuşma anı başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında annelerini 2 aydır hastanede bilen çocukların anneleriyle kavuşma anı başta Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

İZLEYENLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" birbirinden ilginç hayat hikayelerine mutlu son arıyor. 13 Kasım Salı günü yayınlanan programda duygu dolu anlar yaşandı. İki çocuk annesi Özlem Dikici evini terk etti. Eşi Murat ise çocuklarına, "Anneniz doktora gitti" dedi. Annelerinin 2 aydır hastanede bilen çocuklar canlı yayında anneleriyle buluştu. O anlar Esra Erol'u ve stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.

Esra Erol
13 Kasım 2018 Salı 21:19



YORUMLAR (14)
NO NAME: sömürün duyguları reyting vampirleri
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1 0
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A: Gereksiz program
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2 0
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46: Zaten anne babanin hatalarini cocuklar öduyor hep baktiniz evlilik yurumuyor basta ayrilin cocuklari pesinizden suruklemeyin hic bir cocuk bunlari yasamasin
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3 0
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REALİST: Esra Erol değil yeşil gözlü kadın ağlamış ve çok da abartmış bence bu bir. İkincisi baba çocukları anneye karşı biraz doldurmuş gibi geldi, ya da çocuklar her zamanki gibi aslında her şeyin farkında. Üçüncüsü canlı yayınlara çıkarılmak çocukların psikolojisini bozuyor, orada ağlayanları zırlayanları, tip tip bakanları görünce. Ve son olarak da evini terk etmiş biri çocuklarını görmeyi hak etmez.
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7 3
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HÜSAM: Reyting yerlerde
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1 1
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