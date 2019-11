Esra Erol'da açıklanan DNA testi tüm gerçekleri ortaya çıkardı

Esra Erol'da programına çıkıp eşi Ramazan B.'nin özbakımını yerine getirmediği için bir an önce ondan boşanmak istediğini söyleyen Melahat B.'nin 4 ve 2 yaşlarındaki iki çocuğunun da babasının resmi nikahlı eşi olmadığı ortaya çıktı. Ramazan B. ise bugün bugün ikinci bir skandalla daha yüzleşti. Canlı yayında açıklanan DNA testi sonuçları ise izleyen herkesi şoke etti.



Konya'da yaşayan Ramazan-Melahat B. çifti 6 yıllık evliliklerinde 2 çocuk dünyaya getirdi. Programa başvuran Melahat B. eşinin kendisiyle ve çocuklarla ilgilenmediğini, eve maddi yardımda bulunmadığını ve kötü koktuğunu söyleyerek milyonların gözü önünde kocası Ramazan B.'ye sitem etmişti. Olayı inceleyen ve her iki çiftle de ayrı ayrı görüşen Esra Erol'da ekibi, olayda bir gariplik olduğunu fark edip anne Melahat B.'nin izniyle 2 yaşındaki çocuğa DNA testi yapılmasına karar verdi.



DNA testi sonucuna göre, Melahat ve Ramazan B.'nin 2 yaşındaki çocuğunun biyolojik babasının Ramazan B. olmadığı tespit edildi. Melahat B.'nin programa geldiğinde eşi Ramazan B.'den boşanıp çocukları için nafaka istediğini ve onlar uğruna her türlü yasal hakları kullanacağını belirtmesi üzerine böyle bir olayın yaşanması izleyenleri hayrete düşürmüştü.



Yaşanan olayın şoku atlatılmadan Melahat B.'nin büyük kızı için yapılan DNA testi de bugün açıklandı. DNA testi sonucuna göre, annesinin adını verdiği ve kendisinden olduğundan hiç şüphe duymadığı 4 yaşındaki büyük çocuğu da resmi nikahlı eşi Ramazan B.'den çıkmadı. İki çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenen Ramazan B. skandal gerçeklerle yüzleşerek stüdyoyu ağlayarak terk etti. Yaşan olay sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA