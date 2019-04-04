04 Nisan 2019, 17:17
»»

Esra Erol'da Cinci Hoca Dehşeti İzleyicilerin Kanını Dondurdu!

Cinlerle konuştuğunu söyleyerek insanları kandıran Feyzullah Koç'un bir dönem yanında çalışan muhasebecisi Fatih Poyraz, Esra Erol'a katılarak eşinin beyninin yıkandığını iddia etti. Poyraz, "3 harflilerle konuştuğunu iddia eden Feyzullah Koç, eşim Eda'yı ve 3 yaşındaki kızımı evinde alıkoydu." dedi.

Bir dönem televizyon ekranlarına dahi çıkan ve üç harflilerle konuştuğunu iddia eden şarlatan Feyzullah Koç, bir yuvayı yıktı. Esra Erol'a geçtiğimiz bölüm programa katılan muhasebeci Fatih Poyraz, eşi Eda Poyraz'ın bu kişi tarafından beyninin yıkandığını iddia etti. Ardından canlı yayına katılan Eda Poyraz, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"EVİNDE ALIKOYDU"

"3 harflilerle konuştuğunu iddia eden Feyzullah Koç, eşim Eda'yı ve 3 yaşındaki kızımı evinde alıkoydu!" diyen Fatih Poyraz, fal ve astroloji adı altında bir ofis açmalarında, Feyzullah Koç'a muhasebe konusunda yardım ettiğini belirterek, bir süre sonra eşinin beyninin yıkandığını iddia etti. Fatih Bey, 19 Şubat'ta evini terk eden eşi Eda Poyraz ve kızını aradığını ifade etti. Öte yandan, Feyzullah Koç'un bir televizyon programında, canlı yayında "Tüyler ürperten üç harfliler konuşuyor, Türk televizyon tarihinde bir ilk" başlığı altında üç harflilerle konuştuğu görüntüler Esra Erol'da programında yayınlandı.

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Fatih Poyraz'ın eşi Eda Poyraz, canlı yayında telefonla bağlandı ve beynini kimsenin yıkamadığını söyleyerek bomba iddialarda bulundu. Fatih Poyraz'ın, suratına kafa atarak kendisini darp ettiğini söyleyen Eda Poyraz, "Beni bıçakla tehdit etti, çocuklarımı öldürmekle tehdit etti" diyerek, aralarında uzaklaştırma kararı aldıklarını ifade etti. Eda Poyraz, beyninin yıkandığını ve eşiyle yaşanan sorunlara Feyzullah Koç'un neden olduğu iddialarına "Eşim de o adamı yıllardır tanıyor" şeklinde yanıt vererek şu ifadelerde bulundu: "Asla, kesinlikle yalan, Feyzullah Koç'un açtıkları ofis vergi levhalı bir ofistir. Eşim de o adamı yıllardır tanıyor. Kendisi beni onlarla görüştürmek istiyordu."

Feyzullah Koç, Fatih, Esra Erol, TV, 3. Sayfa, Magazin



YORUMLAR (19)
MUSTAFA TOKOĞLU: Yazık
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MUSTAFA TOKOĞLU: Capraz konular....dikkat edin...paraları esra cepine indiriyor..esra kendine dikkat et..konu bazında
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BADANACI: Turkiyede secime girmek serbest,kazanmak yasak
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
..: bu programı yapana ayrı, yaptırana ayrı, kapattırmayana ayrı. . esra erol bunlara nasıl alet oluyorsun, utanmıyor musun? yazık ülkenin bu kötü halinde biraz da bizim tuzumuz olsun mu diyorsunuz?? amacınız nedir sevgili esra erol ve diğerleri?? ayıp yahu, ayıp utanın bu ülkenin her bir insanından utanın bu hurafeleri hikayeleri uydurduğunuz/duyurduğunuz için. ülke gelişsin diyoruz, sorsalar vatan için can feda ama uğraştığınız işlere bakın, ülke gündemine katkınıza bakın. yazıklar olsun. .
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
SÜMBÜLÜ: Kur''an-ı Kerimde cin yok mu? Hz. Süleyman da cinlere hükmetmedi mi? Belkısın tahtını cinler getirmedi mi? Kur''an yazıyor. CIA bile kafir cinleri kullanıyor. Einstein atomu cinler sayesinde buldu. O halde viz de karılarımızı Cinci Hocalara gönderelim ki göbeklerine yazı yazıp tecavüz edebilsinler. CAHİL İSLAM budur. Peygamber Efendimizin İslamı ise başkadır. Siz bugün Başka bir İslam yaşıyorsunuz. O da İslam değil. EMEVİ İSLAMI İSLAM DEĞİLDİR:
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın