Esra Erol'da Cinci Hoca Dehşeti İzleyicilerin Kanını Dondurdu!

Bir dönem televizyon ekranlarına dahi çıkan ve üç harflilerle konuştuğunu iddia eden şarlatan Feyzullah Koç, bir yuvayı yıktı. Esra Erol'a geçtiğimiz bölüm programa katılan muhasebeci Fatih Poyraz, eşi Eda Poyraz'ın bu kişi tarafından beyninin yıkandığını iddia etti. Ardından canlı yayına katılan Eda Poyraz, şaşırtan açıklamalarda bulundu.

"EVİNDE ALIKOYDU"

"3 harflilerle konuştuğunu iddia eden Feyzullah Koç, eşim Eda'yı ve 3 yaşındaki kızımı evinde alıkoydu!" diyen Fatih Poyraz, fal ve astroloji adı altında bir ofis açmalarında, Feyzullah Koç'a muhasebe konusunda yardım ettiğini belirterek, bir süre sonra eşinin beyninin yıkandığını iddia etti. Fatih Bey, 19 Şubat'ta evini terk eden eşi Eda Poyraz ve kızını aradığını ifade etti. Öte yandan, Feyzullah Koç'un bir televizyon programında, canlı yayında "Tüyler ürperten üç harfliler konuşuyor, Türk televizyon tarihinde bir ilk" başlığı altında üç harflilerle konuştuğu görüntüler Esra Erol'da programında yayınlandı.

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Fatih Poyraz'ın eşi Eda Poyraz, canlı yayında telefonla bağlandı ve beynini kimsenin yıkamadığını söyleyerek bomba iddialarda bulundu. Fatih Poyraz'ın, suratına kafa atarak kendisini darp ettiğini söyleyen Eda Poyraz, "Beni bıçakla tehdit etti, çocuklarımı öldürmekle tehdit etti" diyerek, aralarında uzaklaştırma kararı aldıklarını ifade etti. Eda Poyraz, beyninin yıkandığını ve eşiyle yaşanan sorunlara Feyzullah Koç'un neden olduğu iddialarına "Eşim de o adamı yıllardır tanıyor" şeklinde yanıt vererek şu ifadelerde bulundu: "Asla, kesinlikle yalan, Feyzullah Koç'un açtıkları ofis vergi levhalı bir ofistir. Eşim de o adamı yıllardır tanıyor. Kendisi beni onlarla görüştürmek istiyordu."