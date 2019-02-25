Esra Erol, Eşinin Üçüncü Çocuk Açıklamasını Yalanladı

Sosyal medya hesabında verdiği sert cevaplarla adından söz ettiren Ali Özbir, önceki gün kafa karıştıran bir paylaşım yaptı.

Esra Erol'un eşi, bir takipçisinin bebek sorusuna "Bir kız inşallah" diyerek eşinin üçüncü kez hamile olduğunun sinyalini verdi.

"EVET BİR TANE KIZ İNŞALLAH"

İşadamı Ali Özbir'le olan evliliğinde iki erkek çocuğa sahip olan sevilen televizyoncu Esra Erol'un şimdi de bir kız bebeğe hamile olduğu konuşuluyor. Ali Özbir, bir takipçisinin "Sanırım bir hamilelik var" yorumuna, "Evet bir tane kız inşallah" şeklinde cevap verdi.

"BEBEK YOK"

Esra Erol bu haberin sosyal medyaya düşmesinin ardından jet hızında yanıt verdi. Esra Erol açıklamasında "Sanırım bir yanlış anlaşılma var. Bebek yok müjde de yok. Allah isteyen herkese nasip etsin" dedi.

Esra Erol-Ali Öznur çiftinin 8 yaşında İdris Ali, 4 yaşında Ömer Erol isminde iki çocukları var.