Eşinin Ağabeyi ile Kaçan Kadın Ortaya Çıktı

Atv ekranlarından yayınlanan Esra Erol'da programında kocasının öz ağabeyi ile kaçan ve çocuğunu doğuran herkesin merak ettiği Fatma Çakır'ın yüzü reji hatası sonucu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Mermerci olan Talip Çakır, 2008 yılında Fatma Çakır ile evlendi. Babası evliliği karşı çıktı ancak Talip "Seviyorum" deyince davullu zurnalı düğün yaptı. Talip ile eşinin 2011 yılında oğulları Fikret dünyaya geldi. 3 yıl sonra ise Talip hayatının şokunu yaşadı. Karısı Fatma Çakır, evli 2 çocuk babası olan öz ağabeyi Mustafa Çakır ile birlikte kaçtı.

CANLI YAYINA ÇIKTI

Esra Erol'un programına bağlanan Fatma Çakır, bu kez canlı yayına çıktı. DNA testi için oğluyla birlikte Esra Erol'da programına katılan Fatma Çakır, stüdyoda yüzünü göstermek istemedi. Bunun üzerine Esra Erol onu yan stüdyoda oturtup yayına sırtı dönük olarak çıkardı. Ne olduysa Esra Erol, Fatma Çakır'ın yanına gidince oldu. Yan stüdyoya geçen Esra Erol, Fatma Çakır ile orada bir süre konuştu. Fatma'dan oğluyla Talip'in görüşmesini izin vermesini istedi. Fatma da "Oğlum isterse olur." dedi.

REJİNİN DİKKATSİZLİĞİ SONUCU YÜZÜ GÖZÜKTÜ

Çocuk başka bir odaya alınmıştı ve Talip oraya gidebilmek için Fatma'nın bulunduğu yerden geçmek durumunda kalacaktı. Esra Erol araya bir perde çekilmesini istedi. İşte o sırada reji Esra Erol'un arka planında yer alan Fatma'yı farketmeyip yayına görüntüsünü verdi. Yüzünü kameralardan saklayan Fatma Çakır, rejinin dikkatsizliği sonucu bir kaç saniyeliğine ekrana gelmiş oldu.