Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım

Müge Anlı ile birlikte ekranların sevilen bir diğer programı olan Esra Erol'da da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet Tunçbilek, evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldı. Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti.

"BOŞANIP GİTSEYDİ BANA BU KADAR KOYMAZDI"

"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı." diyen Mehmet'in söylediğine göre eşi Makbule, çocukların üzerine kapıyı kitleyip kaçmış. Kaçtıktan sonra da Mehmet'i arayarak "Ben Bayram'ı kaçırdım." demiş.

"BİR KİLO ETLE ONU KANDIRIP KAÇIRDI"

Kendisinin yanında birbirlerine samimi bir şekilde davrandıklarını dile getiren Mehmet, eşinin karpuz almadığı için evi terk ettiğini ve Bayram'ın da bir kilo etle onu kandırıp kaçırdığını iddia etti.

Makbule Tunçbilek'in kardeşi canlı yayına bağlanarak flaş sözlerde bulundu. Mehmet, eşi başka birine kaçtığı için bunalıma girdiğini ve toparlanmakta güçlük çektiğini anlattı. Canlı yayına telefonla bağlanan Makbule'nin kardeşi, ablasının Bayram'dan hamile olduğunu söyledi.

"KOCAM 13 YIL ÖNCE BANA KARPUZ ALSAYDI EVDEN KAÇMAZDIM"

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Kocam bana 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum." ifadeleriyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.