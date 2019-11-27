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Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım

15 yıllık eşi Makbule Tunçbilek'i bulmak için programa katılan Mehmet Tunçbilek, eşinin bir kilo et karşılığında akrabasına kaçtığını iddia etti. Eşi Makbule Tunçbilek ise çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım" dedi. Akılalmaz olay sosyal medyada da gündem oldu.

27.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:17

Müge Anlı ile birlikte ekranların sevilen bir diğer programı olan Esra Erol'da da yine herkesi şaşırtan olaylar yaşandı. Mehmet , evden kaçan 15 yıllık hayat arkadaşı 2 çocuk annesi Makbule Tunçbilek'i bulup boşanmak için Esra Erol'a katıldı. Akrabamız dedikleri Bayram isimli bir şahıs hayatlarına girene kadar bir problem yaşamadıklarını söyleyen Mehmet, eşinin Bayram'la kaçtığını iddia etti.

"BOŞANIP GİTSEYDİ BANA BU KADAR KOYMAZDI"

"Boşanıp gitseydi bana bu kadar koymazdı." diyen Mehmet'in söylediğine göre eşi Makbule, çocukların üzerine kapıyı kitleyip kaçmış. Kaçtıktan sonra da Mehmet'i arayarak "Ben Bayram'ı kaçırdım." demiş.

"BİR KİLO ETLE ONU KANDIRIP KAÇIRDI"

Kendisinin yanında birbirlerine samimi bir şekilde davrandıklarını dile getiren Mehmet, eşinin karpuz almadığı için evi terk ettiğini ve Bayram'ın da bir kilo etle onu kandırıp kaçırdığını iddia etti.

Makbule Tunçbilek'in kardeşi canlı yayına bağlanarak flaş sözlerde bulundu. Mehmet, eşi başka birine kaçtığı için bunalıma girdiğini ve toparlanmakta güçlük çektiğini anlattı. Canlı yayına telefonla bağlanan Makbule'nin kardeşi, ablasının Bayram'dan hamile olduğunu söyledi.

"KOCAM 13 YIL ÖNCE BANA KARPUZ ALSAYDI EVDEN KAÇMAZDIM"

Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Makbule Tunçbilek, "Sevgilim Bayram'ın çocuklarını çok seviyorum. Kendi çocuklarımı görmek istemiyorum. Kocam bana 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım. Bayram bana mangal yaparken ona aşık oldum." ifadeleriyle stüdyodakilerin ağzını açık bıraktı.

Esra Erol programında şaşırtan sözler: Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı evden kaçmazdım

Tunçbilek, Esra Erol, Magazin


HABER YORUMLARI (18)
ZZ:Esra et kelimesini diline aldi sesi kestiler
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ADMAN:Karpuz, cu geldi, karpuz var, karpuzzzzz. Vay be daha neler görecegiz bakalim.
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TESTİ:Su Testisi su yolunda kırılır
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KUZEYİN UŞAĞI:DAHA NELER GÖRECEĞİZ. . BUGÜN ET. . YARIN KIYMA. . . ERTESİ GÜN. . TAVUK. . . SONRA DANA. . . SONRA KOYUN ETİ. . . . . HAY ALLAH MÜSTAKINIZI VERSİN. . BU NASIL UYDURMADIR YAHU. . KİMİ KANDIRIYORSUNUZ. . . . . . YAZIKLAR OLSUN BE. . . . . . . . .
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DAHANEKADAR:Yeter artik yeter diyoruz esra git evinde otur
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YAKAMOZ:Memleket manyak dolu yaw.
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KAMYONCU RECO:GÜLÜM BENİM.
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DR:ortalik rezil kadin dolu insan et yemek icin kim gelir ise gider ise zaten o meslegini bulmus yarin baskasi baska sey verdi mi o ile de gider o kadar basit kadin dolu ortalik zor zaman da evin de olmak yerine kim denk gelir ise kadin dolu ortalik belki o zaman parasi yok yada denk gelmemis olabilir karpuz mazaret degil kendini satan derler bu tiplere kim denk gelir ise gider ve ortalik da cok fazla var iki rezil program bitip diyor sonra da az sonra digeri der iken by diyor rezil program
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TARRAK:Çü$$$ Çüüüüüüüü$ çüüüüüüü$ eşşek bile sizden daha masumdur . . . .
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Kasaba falan gitmesin sakin
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