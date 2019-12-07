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Esra Erol'un programına çıkan Melahat'in ilk çocuğu birliktelik yaşadığı Celal Bey'den çıkmadı

İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti. Esra Erol'un açıkladığı DNA testine göre Melahat'in çocuğu Celal Bey'den de çıkmadı.

07.12.2019 10:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:23

Yaklaşık bir ay önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. İki çocuğunun da eşinden olmadığı ortaya çıkan Melahat, ilk çocuğunun babası olarak Celal isimli birini, ikinci çocuğunun babası olarak da Mehmet Muhammet adlı kişiyi söylemişti. Dün canlı yayında açıklanan sonuca göre Melahat'in çocukları ismini verdiği iki kişiden de çıkmadı.

ÇOCUĞU SEVGİLİSİNDEN ÇIKMADI

Melahat, ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti. Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi. Ancak yapılan DNA testinin sonucuna göre Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş değil.

İLK ÇOCUĞUNUN BABASI DA İSİM VERDİĞİ KİŞİDEN ÇIKMADI

Bunun üzerine Melahat'in ilk çocuğu ve Celal Bey için DNA testi yapıldı. Dün yayınlanan programın canlı yayında Melahat'in yaklaşık 1-1.5 sene birliktelik yaşadığı Celal'in DNA testi sonucu açıklandı. Ancak açıklanan rapora göre Melahat'in ilk çocuğunun birliktelik yaşadığı Celal'dan olmadığı ortaya çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Melahat ile 6 yıl evli kalan eşi Ramazan B. yaşadığı ihanetleri öğrenince çocukları için DNA testi istemiş ve iki çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenmişti. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat ile tek celsede boşandı.

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Esra Erol'un programına çıkan Melahat'in ilk çocuğu birliktelik yaşadığı Celal Bey'den çıkmadı

Esra Erol, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (14)
MSDS:İşte bu yüzden ölünce mezarlıkta cenazeye imam telkin verirken annesinin adı seslenir çünkü çocuğun kimden olduğunu ancak ve ancak anne bilir . . Bu kadın ortaya karışık bir imalat yapmış ne yazık''ki . . Bu dünyada rezilliği yaşadı Ahir dünyada Allah affetsin ne diyelim . .
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KURT BEY:Hatırlayacak gibi sanki )
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ADINIZI YAZINBULGARİSTAN GÖÇMENİ. SOYAŞ:Bu Haberle İlgi ——ESRA EROL—MÜGE ANLI—-İNCİ ERTURUL——SİZİ ÇOOOK SEVİYORUUUZ, , , SAĞA OLUN VAR OLUN, , , , , SİZE VE TÜM YARDIMCILARINIZA, İÇTEN GÖNÜLDEN “SAĞLIK- BAŞARI, ŞANS ve HUZUR SİZİN LE- SİZLERLE OLSUN, , , -DİLİYORUZ-İNŞAALLAAAH, , , SİZLERİ SEVİYORUZ, , , BURSA GÖRÜKLE-SELAMLAR, , ,
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12345:KADINA SELAM VEREN BORÇLU ÇIKIYOR.
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İHTİMALER ÜZERİNE İSİM VERİYOR:KADIN DA MAŞALLAH MEMLEKETTE ADAM BIRAKMAMIŞ COCUKLARININ BABALARINI BİLE HATIRLAMIYOR
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MARATON:Artik ahlaklı yayınlar yapan programlarin yerini kim daha fazls ahlaksizlik yapabilir yarışları aldı.Acidir ki bizde milletçe bayılır olduk böyle olaylari takip etmeye canınız cehenneme.
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BEHCET:ondan boşanmış olan adama Allah sabır versin şimdi bu geberse kadın sayılacak öylemi peki kadınlara haksızlık değilimi bu?
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,.-.,:dikkat edin bu tv kanallarina cikan ahlaksizlarin alayi egitim ve kültür seviyesi düsük kisiler cabuk kaniyorlar dogruyu yanlisi bilmedikleri gibi kendilerinide kurnaz saniyorlar farkindamisiniz yüzleri dahi kizarmiyor cünki ar namus kavramini bilmiyorlar ar damarlari catlamis hele bir tanesi sosyal medyadan tanistigi birine kacarken iki cocugunu birakmis ama yanina 13 yasindaki kiz kardesini almis
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,.-.,:begenmiyen arkadas sen niye üzerina alindan acaba
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KANUN:eğitimle alakası yok imanla müslümanlıkla alakası var
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