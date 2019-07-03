03.07.2019 13:58
Haberler» Magazin» Haber

Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den çifte kutlama

Esra Erol ve eşi Ali Özbir

Başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in hem doğum gününü, hem de 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Başarılı sunucu Esra Erol, eşi Ali Özbir'in hem doğum gününü, hem de 9. evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Ünlü sunucu Esra Erol instagram hesabından eşi Ali Özbir'in hem doğum günü hemde evlilik yıl dönümleri nedeniyle iki ayrı paylaşım yaptı.

2 Temmuz 2010 tarihinde evlenen Esra Erol ve Ali Özbir, 9. evlilik yıl dönümlerini özel bir geceyle Bodrum Yalıkavak'ta kutladı. Aynı zamanda Ali Özbir'in de doğum günü olan 2 Temmuz'da Esra Erol, çocuklarıyla birlikte eşinin doğum gününü kutladı. Doğum günü fotoğrafını ise "İyi ki doğdun babamız" notuyla paylaştı.

Akşam ise ünlü çift, evlilik yıl dönümlerini ve doğum gününü yakın arkadaşlarının katıldığı bir davetle de kutladı. Davete Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel ve eşi ile Fenerbahçe Basketbol Takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu da katıldı.

Esra Erol evlilik yıl dönümü kutlamasından pozları ise "Yol arkadaşım" notuyla paylaştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Ali Özbir, Esra Erol, Magazin

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:15   55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu
15:22   Başarılı şarkıcı Işın Karaca tatil sezonunu açtı
13:58   Esra Erol ve eşi Ali Özbir'den çifte kutlama
13:55   Acun Ilıcalı'yı karşılarında görünce şok oldular
13:34   Alman oyuncu Lisa Martinek, tatil için gittiği İtalya'da öldü
13:10   Manken Didem Soydan, Lider Şahin'le aşk mı yaşıyor?
12:42   Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle fotoğrafını gören Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'ya övgü yağdırdı