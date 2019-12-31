Haberler » Güncel » Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Haber

Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına zihinsel engelli kızları için kayıp başvurusunda bulunan aile evlatlarına kavuştu.

31.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 31.12.2019 23:06 Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına zihinsel engelli kızları için kayıp başvurusunda bulunan aile evlatlarına kavuştu.

Yahya ve Zeynep Ö. çifti Esra Erol'da programına başvurup 17 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli kızları M.Ö.'nün, 23 2019 tarihinde evden ayrıldığını ve nerede olduğunu bilmediklerini, yaşadıkları Kocaeli Kandıra ilçesi emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi. Ailenin, daha önce de kızlarının şuan da asker olan Yakup isminde bir şahısla kaçtığını, bulunarak eve getirildiğini şimdi de Yakup denilen şahıstan şüphelendiklerini belirtmesi üzerine Esra Erol ekibi harekete geçti. Aile, daha önce Yakup denen şahısla kaçtığı köylerinde yaşayan Hasan isminde evli bir şahıs ile diyoloğu olduğu ve yanında çalıştığı, samimi dostluğu olduğu söylenen Pınar Y.'nin de isimlerini verince Esra Erol ekibi bu isimler üzerinde de araştırma başlattı.

Ekip, kızın kaybolmadan birkaç gün önce bir GSM numarasından arandığını tespit ederek aynı numaranın genç kızın kaybından sonraki günlerde kendi köylerinde yaşayan Hasan denen şahsı da aradığını tespit etti. GSM numarasının araştırılması sonucu daha önce oturdukları Kumburgaz'da kuaförlük yapan Pınar Y. İsimli şahısın adresine ulaşıldı. 31 Aralık sabahı program ekibi, adrese gidip Pınar Y.'nin ikamet kaydının olduğu evde M.Ö.'yü buldu. Aynı gün canlı yayında M.Ö. ile beraber evinde bulunan Pınar Y. Esra Erol'da programına katılarak canlı yayında hakkındaki iddialara yanıt verdi. Gelen yüzlerce ihbarda Pınar Y.'nin para karşılığı fuhuş yaptığı ve fuhuş yaptırdığı iddia edildi. Bu iddialar üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı, Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği ekipleri 17 yaşındaki M.Ö.'yü ifadesi alınmak üzere götürüldü. Pınar Y. ise Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği tarafından ifadesi alınmak üzere canlı yayında gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:22   Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Haber
23:21   Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
23:21   Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - Haber
23:20   Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Haber
23:20   İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti - Haber
22:45   Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Haber
22:20   2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Haber
22:19   Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Haber
21:23   Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
31.12.2019 23:23:48