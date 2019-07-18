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Ciciş Esra Ersoy, bikinili videosuyla Ebru Polat'a gönderme yaptı!

Son dönemlerde ünlüler arasında akım haline gelen bikinili video paylaşımına Ciciş olarak tanınan Esra Ersoy'da katıldı. Ersoy'un videosu kısa süre içerisinde yorum ve beğeni bombardımanına tutuldu.

18.07.2019 23:29

Ciciş kardeşlerin Esra'sı sosyal medya hesabından bikini cesur videosunu yayınlayarak takipçilerini mest etti.

VİDEO BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Instagram hesabından bikinili videosunu yayınlayan Esra Ersoy, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Esra Ersoy videosuna, "Bendeki fizik Türkiye'de kimsede yok." notunu ekledi. Esra Ersoy'un videosu kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

"EBRU POLAT'A GÖNDERME Mİ YAPTI?"

Esra Ersoy'un bir takipçisi paylaşıma, "Ebru Polat geçenlerde 'bikinili foto atanlar, video atın.' demişti. Acaba Esra, Ebru'ya gönderme mi yaptı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Bence de Türkiye'de sizden iyisi yok." yorumunu yaptı.

EBRU POLAT, "VİDEO ATSINLAR" DEMİŞTİ

Ebru Polat bikinili videosunu yayınlayarak, "Bikinili foto atanlar :)))) video atsalar mesela :))) no shop no filter... tamamen canlı" notunu eklemişti.

Ciciş Esra Ersoy, bikinili videosuyla Ebru Polat'a gönderme yaptı!
Esra Ersoy, Ebru Polat, Türkiye, Magazin

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