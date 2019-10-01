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Esra Ersoy, "Çok namusluyum" diyerek soyundu

Sosyetik güzel Esra Ersoy sosyal medya hesabından yayınladığı videoda bornozunu çıkartıyormuş gibi yaparak dans etti. Ersoy videosuna, "Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok." ifadelerini kullandı.

01.10.2019 22:37

Ciciş kardeşlerin Esra Esoy'u Reynmen'in Ela şarkısında sadece bornoz giyerek dans etti. Ersoy'un videosu kısa süre içerisinde birçok kişiye ulaştı.

"NAMUSLUYUM ÇOK"

Esra Ersoy'un Instagram hesabından yayınladığı cesur dans takipçilerini yüreğini hoplattı. Ersoy, bornozlu videosuna, "Çok istediniz bu şarkıda beni izlemeyi. Bu kadarcık dekolte verebiliyorum namusluyum çok. Takipçilerim için." ifadelerini kullandı.

"TAÇSIZ KRALİÇEYİM" DEMİŞTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 341 bin takipçisi bulunan Esra Ersoy, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha eklemişti. Pembe bir duvarın önünde peluş ayıya sarılarak poz veren Ersoy, altına şu notu düşmüştü: "Dünya fenomenleri daha neler koyuyor valla. Hele Karle mi bir kadın var evli onun kocası bile olmasına rağmen ne pozlar koyuyor. Sanat eseri gibi fiziğim var madem havamı atim bence. Ayrıca 33 yaşındayım ve hiç spor yapmıyorum. 18 yaşında olup kaç genç kız bu fizikle yarışabilir? Güzellik yarışmalarında seçtiğiniz kaç kızda bu kıvrımlar var? Podyumda hepsini sollar rüzgar gibi eser geçerim valla isterlerse 190 boyunda olsunlar. 172 boyumla hepsine 1000 basarım. Vakti zamanında baba amca dayı korkusundan güzellik kraliçesi unvanı da alamadım. Ama görüldüğü üzere Taçsız kraliçeyim."

Esra Ersoy,

Esra Ersoy, Instagram, Reynmen, Magazin

YORUMLAR(9)
NAMIK:İŞLER KESAT ANLAŞILAN
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KARTAL:poposunu açar haberi yapılır. göğsünü açar haber yapılır. bacağını açar haber yapılır. açacak ve gösterecek bir yeri kalmadı bakalım ne yapacak. . . . . . .
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BUSE:BİLEREK BÖYLE YAPIYOR . . . VÜCUDUNU TEŞHİR EDİYOR SOSYAL MEDYADA KONUŞULSUN DİYE. . . OLUMSUZ YORUMLAR HOŞUNA GİDİYOR. . . .
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YAMULTUCU:NAMUSSUZ KİMDİR ACABA. ? Seveyim senin NAMUS Anlayışını. . !!!
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AGA:tabi namus dan ne anladina bakar bilmem sey filmleri yapanlar da ayni der sanat icin iyilik iicn derler bir suru masal anlatirlar sonuc da her ønune gelen ile yat zina yap eger namus bu ise cok dogru derim
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ONEY:Ya namusun anlamını bilmiyor ya da hiç namuslu görmemiş
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NEŞE:hahahahahaahahahaha
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NAMUS ?:kime göre namus neye göre namus Allah''tan utanın sadece okadar. . .
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MUSTAFA:Namus kelimesini öle herkes ulu orta azına almammalı agır gelir tasıması zordur bel ve boyun fıtıgı yapar.
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