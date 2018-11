Esra Hocanın Adı Yalova'da Yaşatılacak

23 Kasım 2018 Cuma 17:25



2018 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yuman Yalova Saffet Çam Ortaokulu öğretmenlerinden Esra Karakelle'nin adı, okulda oluşturulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde yaşatılacak.Yalova Saffet Çam Ortaokulu öğretmenlerinden Esra Karakelle, 2018 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmiş, bu ani ölüm eğitim camiasını yasa boğmuştu. Vefat eden öğretmenin ailesi tarafından okulda Esra Karakelle adını taşıyan bir Robotik Kodlama Atölyesi oluşturuldu. Atölyenin açılışı törenle yapıldı Törene Yalova Valisi Muammer Erol , Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile ölen öğretmenin ailesi, mesai arkadaşları ile öğrencileri de katıldı. Esra Karakelle'nin idealist ve öğrencilerini çok seven bir öğretmen olduğunu vurgulayan Saffet Çam Ortaokulu Müdürü Cafer Akgün, onun adının hizmete giren bu atölye ile yaşatılacağını dile getirdi.Ayşegül Karakelle ise, kardeşini anlatan bir konuşma ile herkesi duygulandırdı. Ayşegül Karakelle kardeşinin eğitim aşkı ile yanan, öğretmeyi ve öğrencilerini çok seven birisi olduğunu belirtti. Kardeşinin her zaman öğretmen olmak istediğini belirten Ayşegül Karakelle, "Onu çok özleyeceğiz" dedi. Anne Bahire Karakelle'ye Yalova Valisi Muammer Erol tarafından bir teşekkür plaketi takdim edildi. Atölyenin açılışını da yapan Yalova Valisi Muammer Erol burayı gezerek bilgiler aldı. - YALOVA