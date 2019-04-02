Esra Kocabıyık Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE EZİNE belediye başkan adayı olan Esra Kocabıyık isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE EZİNE ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Esra Kocabıyık isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE EZİNE adayı Esra Kocabıyık kimdir? BTP ÇANAKKALE EZİNE adayı Esra Kocabıyık yüzde kaç oy aldı?

Esra Kocabıyık Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE EZİNE belediye başkan adayı olarak gösterilen Esra Kocabıyık EZİNE ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. EZİNE ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Esra Kocabıyık adlı BTP adayı toplamda 9 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE EZİNE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.