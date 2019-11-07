Haberler » Güncel » 'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş

'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi.

07.11.2019 00:52 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:52 'Esrar'ı, salçanın içerisine gizlemiş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yolcu otobüsünden inen C.T.'nin eşyalarının arasındaki poşette, salçanın içerisine paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. serbest bırakıldı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında D-400 karayolu Sanayi kavşağında şehirlerarası yolcu otobüsünden inen, hareket ve tavırları nedeniyle durumundan şüphelenilen C.T. isimli kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Şüphelinin eşyalarında yapılan aramada poşetin içerisindeki salçanın arasına paketlenerek gizlenmiş vaziyette 29 gram esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:41   DERBİDE UYGUNSUZ HAREKETLERDE BULUNAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
11:41   Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
11:41   Kayıp kadını en son gören kişi çıkan iki kadın cinayetinin sanığı tutuklandı
11:40   Otizmli öğrencilerin yuhalanmasına soruşturma
11:40   Çocuklarını sokağa terk eden anne baba serbest
11:21   Adana'da 6 evden 100 bin liralık altın çalan 3 kız, defileye gider gibi hırsızlığa gitti
11:14   Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
10:55   Hırsızlık zanlısı kadından, gazetecilere tepki: Benim bu videom Maraş'ı sallar düdük
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
7.11.2019 11:42:36