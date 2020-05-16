Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda esrar kullanan 5 şahısla birlikte toplam 7 kişi yakalandı.

Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası
16.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:17

Elazığ polisinin uyuşturucu tacirinin evine düzenlediği operasyonda esrar kullanan 5 şahısla birlikte toplam 7 kişi yakalandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri belirlenen şahıslardan 6'sına 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında şüpheli uyuşturucu madde satışı yapan B.A. ile yer temin eden F.Y'yi belirleyerek adrese operasyon yaptı. Operasyonda evden çıkan 1 şahıs ile uyuşturucu satan ile yer temin eden şüphelinin de bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınanlardan 4 paket halinde 10 gram esrar ele geçirildi, 6 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL para cezası kesildi.


Gözaltına alınan şüphelilerden 5'ine uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, yer ve uyuşturucu temini yapan 2 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, 3. Sayfa, Haber

3. Sayfa Manşet

Haberler

Fatih’te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor Haber
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Torununu kanserden korumak için yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Akılalmaz olay: Kars’ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı Haber
Akılalmaz olay: Kars'ta koronayı yenen kişi yemek daveti verdi, 146 kişiye virüs sıçradı
Arka Sokaklar’ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban’ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye’ye virüs bulaştıran 2 ülke Haber
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Haber
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Haberler››3. Sayfa››Esrar partisine 18 bin 900 TL sosyal mesafe cezası - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:39: Eşini rahatsız eden adamı aracında kurşun yağmuruna tuttu - Haberler 14:36: Ürettikleri maske sayısı 18 bin adete ulaştı - Haberler 14:35: (Özel) Van'da konteyner ev yandı, Kur'an-ı Kerim yanmadı - Haberler 14:32: Kısıtlamanın ilk günü Kayseri'de caddeler boş kaldı - Haberler 14:29: İzole yaşamında kendini bilgisayar oyununa veren gence 'hacker' şoku - Haberler 14:24: Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor - Haberler 13:54: Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti - Haberler 13:40: Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi 12:56: Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu