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Esrar ve kenevir ele geçirildi

Malatya'da bir kilo Kubar Esrar ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi.

04.10.2019 11:23Esrar ve kenevir ele geçirildi
Malatya'da bir kilo Kubar Esrar ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pütürge ilçesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapıldığı bilgisinin alınmasına müteakip çalışma yapıldı.

Bir şüphelinin ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde tespit köpeği de kullanılarak yapılan aramada bir kilo Kubar Esrar maddesi ve 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Malatya, Kenevir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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