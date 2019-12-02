Haberler » Güncel » Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim - Haber

Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim

Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde Cengiz Morkoç'un ahırında çekilen esrarengiz görüntü sonrası vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

02.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:01

Haberler.com/ Özel Haber

ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyünde yaşayan Cengiz Morkoç, ahıra girip, yeni doğan dananın fotoğrafını çekti.

FOTOĞRAFTAKİ ESRARENGİZ SİLÜET

Eve çıkıp fotoğrafı kontrol eden Morkoç, hayvanın arkasında, bir siluet olduğunu gördü. Fotoğraftaki silüetin ne olduğunu anlayamayan aile üyeleri, komşularını çağırarak ahırı ışıklandırdı.

KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Morkoç'un sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf, tartışma konusu oldu. Fotoğraf, çok sayıda yorum aldı. Silüet için farklı yorumlar yapılsa da kimse ne olduğunu tam olarak kavrayamadı.

Tartışma yaratan görüntüyle ilgili köylülerden biri Haberler.com'dan Olgun Kızıltepe'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız, çekilen görüntü sonrası köyde büyük bir korku ortamının oluştuğunu belirterek "Çocukluğumuzda büyüklerimizin bizlere anlattığı masalları dinleyerek büyüdük. Bu masallarda doğa üstü varlıklardan hep bahsedilirdi. Biz de bunun masal olduğuna ve gerçekle ilgisi olmadığına kanaat getirirdik. Ancak bu görüntü bizleri allak bullak etti. Özellikle gece saatlerinde kimse dışarı çıkamaz oldu. Görüntüyü çeken Cengiz arkadaşımızın eşi ve çocukları da çok korkuyor. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz" dedi.

Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim

Damal, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (29)
HMM BAK HELE:ineğin resmini çekip o flaş ışığında onu nasıl görmediniz muhterem? Fake
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HURAFE:baktı ki hurafecilikte para var bende şansımı deneyeyim dedi. köylü de uyandı artık
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
TNT:Bismillahhhhh
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MARDİNLİ47:bu hangi film
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
AKIL:Felak nas oku vur kafayı yat
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Komedi :D
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
ANADOLU:Öcüüüüüüüüüüüü (-:
Yayından Kaldır
18 2
Cevap yaz
ŞAKADIR:Köylerde böyle şeyler çok olur. Herkes birbirini korkutur. Bizim köyde eskiden benzer birçok vaka var. Hep birileri köylüleri keklemiş. Daha yeni yeni şakayı yapanlar itiraf ediyor
Yayından Kaldır
18 1
Cevap yaz
NUR TOPTAŞ:BİLİM KADINIYIM BU BİLGİ DOGRU
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
SAYIN BİLİM KADINIM:Benimle yemeğe çıkarmısınız bu ahırda ?
Yayından Kaldır
20 3
Tüm 29 yorumu okumak için tıklayın
Güncel

Son Dakika Haberleri

15:40 MSB'den 'NATO' açıklaması Türkiye üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi-2
15:40 Çin'de metro inşaatında yol çöktü: 3 kişi kayıp
15:35 Kırşehirli STK'lardan Ahilik deklarasyonu
15:40 Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği resmen bitti
15:40 Bitlis-engelliler galoş üretiyor
2.12.2019 15:41:38